Sulu tatil

Deniz ve güneş hayaliyle geçtiğimiz günlerde Maldivler'e giden Seda Bakan ve eşi Ali Erel, hüsrana uğradı. 2 buçuk yıllık evli çiftin eğlencesi önceki gün bastıran yağmurla bölündü. Bir örnek şemsiyeleriyle fotoğraf çektiren ikili, bu neşeli kareyle de "Biz yağmuru da eğlenceye dönüştürürüz" mesajı verdi.