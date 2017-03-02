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Sulu tatil

Sulu tatil
Deniz ve güneş hayaliyle geçtiğimiz günlerde Maldivler'e giden Seda Bakan ve eşi Ali Erel, hüsrana uğradı. 2 buçuk yıllık evli çiftin eğlencesi önceki gün bastıran yağmurla bölündü. Bir örnek şemsiyeleriyle fotoğraf çektiren ikili, bu neşeli kareyle de "Biz yağmuru da eğlenceye dönüştürürüz" mesajı verdi.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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