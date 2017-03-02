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Şubat ayında zirvede

, program ve yarışmalarıyla lerin zirvesine yerleşen , geçen ay da Türkiye’nin en çok izlenen kanalı oldu

Şubat ayında zirvede
Türkiye'nin kanalı atv, geçtiğimiz yıl sürdürdüğü başarısında 2017'de de hız kesmiyor. , milyonları ekrana kilitleyen ve başarılı programlarıyla Şubat ayında da Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB ve Tüm Gün - 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen kanal oldu. Kantar Medya'dan alınan verilere göre, Şubat ayında da yüksek izlenme oranlarına sahip olan atv, birinciliği kimselere bırakmadı. Yayınladığı dizi ve programlarla, yıllardır her döneme damgasını vurmayı başaran atv, yılı lider olarak zirvede bitirdi.

KALİTENİN ADRESİ ...
Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv; 'Esra Erol'da', 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ve 'Kim Milyoner Olmak İster?' gibi programların yanı sıra 'Bu Şehir Arkandan Gelecek', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve 'Aşk ve Mavi' gibi dizileriyle de rekorları kırmaya devam ediyor. atv; bu yıl da coşku, sevgi, aşk, tutku ve heyecan dolu dizilerle kaldığı yerden devam edecek.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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