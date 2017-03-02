Şubat ayında zirvede

Türkiye'nin kanalı atv,geçtiğimiz yıl sürdürdüğübaşarısında 2017'de de hızkesmiyor. atv, milyonları ekrana kilitleyendizi ve başarılı programlarıyla Şubatayında da Tüm Gün - Tüm Kişiler, TümGün – AB ve Tüm Gün - 20+ABC1kategorilerinde en çok izlenen kanaloldu. Kantar Medya'dan alınan verileregöre, Şubat ayında da yüksek izlenmeoranlarına sahip olan atv, birinciliğikimselere bırakmadı. Yayınladığı dizive programlarla, yıllardır her dönemedamgasını vurmayı başaran atv, yılı liderolarak zirvede bitirdi.
KALİTENİN ADRESİ ...
Kaliteden ödün vermeden zirvede kalanatv; 'Esra Erol'da', 'Müge Anlıile Tatlı Sert' ve 'Kim MilyonerOlmak İster?' gibi programlarınyanı sıra 'Bu Şehir ArkandanGelecek', 'Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz' ve 'Aşk veMavi' gibi dizileriyle de reytingrekorları kırmaya devam ediyor. atv;bu yıl da coşku, sevgi, aşk, tutku veheyecan dolu dizilerle kaldığı yerdendevam edecek.
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