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Mevlana’ya geliyor

Ünlü şarkıcı , ‘Ne olursan ol, yine gel’ diyen Mevlana’ya kulak verdi. Dünyaca ünlü ABD’li yıldız, Mayıs ayında ’la Konya’ya gelerek Mevlana’nın türbesini ziyaret edecek.

Mevlana’ya geliyor
Sadece Türkler'in değil tüm dünyanın felsefesini yakından takip ettiği Mevlana aşkı, Madonna'yı iyice sardı... Mevlana'ya olan yakın ilgisiyle bilinen ABD'li şarkıcı, Mayıs ayında yakın dostu fotoğrafçı Mert Alaş'la birlikte Türkiye'ye geliyor… Popçu, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Konya'ya gelişinin 789. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek olan etkinliklere katılacak.

KONYA'DAN BODRUM'A GEÇECEK
Daha önce Mevlana'nın şiirlerini seslendiren ve hatta 'Like A Prayer' şarkısının klibinde semazenlere yer veren , Konya'daki Mevlana Türbesi'ne gidecek. 2 günlük Konya ziyaretinin ardından 'la Bodrum'a geçecek olan ünlü şarkıcı, burada denizin ve güneşin tadını çıkaracak. Kiralayacağı lüks tekneyle de birkaç gün Ege'deki koyları gezecek olan Madonna, rotasını daha sonra dünya turnesi kapsamında gideceği İngiltere'ye çevirecek.

BRAD PITT'TEN ADRIANA'YA...
58 yaşındaki şarkıcı, 2012 yılında İstanbul'daki konseri için Türkiye'ye gelmiş ve ülkemize hayran kaldığını dile getirmişti. Madonna'nın Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan Türkiye ziyareti de şarkıcının hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı… Bu arada Madonna'nın yanı sıra Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, model Cara Delevingne, şarkıcı Chris Martin, Adriana Lima ve Demi Moore gibi daha birçok dünyaca ünlü yıldızın da Mevlana'ya olan ilgisi biliniyor.

MAGAZİN SERVİSİ/ÖZEL
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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