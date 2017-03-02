Mevlana’ya geliyor

Sadece Türkler'in değil tüm dünyanın felsefesini yakından takip ettiği Mevlanaaşkı, Madonna'yı iyice sardı... Mevlana'ya olan yakın ilgisiyle bilinen ABD'li şarkıcı, Mayıs ayında yakın dostu fotoğrafçı Mert Alaş'la birlikte Türkiye'ye geliyor… Popçu, Mevlana CelaleddinRumi'nin Konya'ya gelişinin 789. yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek olan etkinliklere katılacak.
KONYA'DAN BODRUM'A GEÇECEK
Daha önce Mevlana'nın şiirlerini seslendiren ve hatta 'Like A Prayer' şarkısının klibindesemazenlere yer veren Madonna, Konya'dakiMevlana Türbesi'ne gidecek. 2 günlük Konyaziyaretinin ardından Mert Alaş'la Bodrum'a geçecek olan ünlü şarkıcı, burada denizin ve güneşin tadını çıkaracak. Kiralayacağı lüks tekneyle de birkaç gün Ege'deki koyları gezecek olan Madonna, rotasını daha sonra dünya turnesi kapsamında gideceği İngiltere'ye çevirecek.
BRAD PITT'TEN ADRIANA'YA... 58 yaşındaki şarkıcı, 2012 yılında İstanbul'daki konseri için Türkiye'ye gelmiş ve ülkemize hayrankaldığını dile getirmişti. Madonna'nın Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan Türkiye ziyareti de şarkıcının hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı… Bu arada Madonna'nın yanı sıra Brad Pitt,Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, model CaraDelevingne, şarkıcı Chris Martin, Adriana Lima ve Demi Moore gibi daha birçok dünyaca ünlü yıldızın da Mevlana'ya olan ilgisi biliniyor.
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