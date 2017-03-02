Matrix Bülent ve ‘ablalar’ı

Sevilen sanatçı Bülent Serttaş, sözü ve müziği Ayla Çelik'e ait olan 'Ablalar' adlı single çalışmasını müzik piyasasına sunmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, prodüktörlüğünü kendi yaptığı single'ı için önceki gün Güneş Kazdal'ın objektifine Selim Akar fikir danışmanlığında 4 modelle poz verdi. Popçulara taş çıkartacak bu özel fotoğrafları görenler Serttaş'ı 'en modern türkücü' olarak nitelendirdi.