Kardeş dayanışması

Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın yaptığı 'Biz Size Döneriz' filminin galası önceki akşam Kanyon'da yapıldı. Altı gencin iş bulma hikayesini anlatan filmin galasında tüm bakışlar HandeSoral'la kardeşiBensu Soral'ın üzerindeydi.
Ablasının rol aldığı filmi çok beğendiğini söyleyen Bensu Soral, "Ablamdan dahaçok ben heyecanlıyım" dedi. Soral, bu yaz yakışıklı oyuncu İsmail Demirci'yleevlenecek olan ablasına sevgisini de ellerini öperek gösterdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.