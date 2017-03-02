Kardeş dayanışması

Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın yaptığı 'Biz Size Döneriz' filminin galası önceki akşam Kanyon'da yapıldı. Altı gencin iş bulma hikayesini anlatan filmin galasında tüm bakışlar Hande Soral'la kardeşi Bensu Soral'ın üzerindeydi.



Ablasının rol aldığı filmi çok beğendiğini söyleyen Bensu Soral, "Ablamdan daha çok ben heyecanlıyım" dedi. Soral, bu yaz yakışıklı oyuncu İsmail Demirci'yle evlenecek olan ablasına sevgisini de ellerini öperek gösterdi.



Doğan SAVAŞ