Yol Durumu
  1. Sulu tatil
  2. Şubat ayında zirvede

Kardeş dayanışması

Kardeş dayanışması
Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın yaptığı 'Biz Size Döneriz' filminin galası önceki akşam Kanyon'da yapıldı. Altı gencin iş bulma hikayesini anlatan filmin galasında tüm bakışlar Hande Soral'la kardeşi Bensu Soral'ın üzerindeydi.

Ablasının rol aldığı filmi çok beğendiğini söyleyen Bensu Soral, "Ablamdan daha çok ben heyecanlıyım" dedi. Soral, bu yaz yakışıklı oyuncu İsmail Demirci'yle evlenecek olan ablasına sevgisini de ellerini öperek gösterdi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar