Hazırlık tamam

Nefesler tutuldu! Tarkan, bu akşam New York'taki Hammerstein Konser Salonu'nda hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Önceki gün konser salonunda son provalarını yapan sanatçı, bu anlarını "New York, ben hazırım. Ya sen?" notuyla paylaştı. Tarkan'ın 2. konseri de yarın akşam aynı salonda olacak…