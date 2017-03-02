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Havalı Q7

Havalı Q7
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, önceki gün eşi Raphny Quaresma ile Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Eşiyle el ele mağazaları dolaşan ünlü futbolcunun kolundaki Rolex marka saat dikkat çekti. Q7'nin yaklaşık 178 bin dolarlık (647 bin) saati göz kamaştırdı.

Lüks saatlere olan düşkünlüğüyle bilinen Ricardo Quaresma'nın kolundaki pırlanta taşlarla süslü altın saati görenler "Yürüyen servet" yorumu yaptı. Pırlantaya tutkun olan yıldız futbolcu, daha önce de servetlik saatleri ve taktığı pırlanta mücevherlerle çok konuşulmuştu.


Saat tutkunu Portekizli yıldız, Rolex marka saati için bir ev parasını gözden çıkardı.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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