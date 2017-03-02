Beşiktaş'ın Portekizliyıldızı Ricardo Quaresma,önceki gün eşi RaphnyQuaresma ile ZorluAVM'de objektiflere yansıdı.Eşiyle el ele mağazalarıdolaşan ünlü futbolcununkolundaki Rolex marka saatdikkat çekti. Q7'nin yaklaşık178 bin dolarlık (647 bin)saati göz kamaştırdı.
Lüks saatlere olandüşkünlüğüyle bilinenRicardo Quaresma'nınkolundaki pırlanta taşlarlasüslü altın saati görenler"Yürüyen servet" yorumuyaptı. Pırlantaya tutkun olanyıldız futbolcu, daha önce deservetlik saatleri ve taktığıpırlanta mücevherlerleçok konuşulmuştu.
Saat tutkunuPortekizli yıldız,Rolex marka saatiiçin bir ev parasınıgözden çıkardı.
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