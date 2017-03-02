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Eşkıya geleneği bozmadı

Eşkıya geleneği bozmadı

ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', zirveye demir attı! Dizi, tüm kişilerde 9.28 izlenme oranı ve 21.11 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 8.95 izlenme oranı ve 21.12 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Salı akşamlarının vazgeçilmezi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başarısı bununla sınırlı kalmadı. Başrollerini Oktay Kaynarca'yla Deniz Çakır'ın paylaştığı dizinin yeni bölüm etiketi de her zaman olduğu gibi Twitter'da en çok konuşulanların başındaydı.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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