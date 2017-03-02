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Emirgan’da antrenman

Emirgan’da antrenman
Eski eşi Asena Atalay'a oğullarının velayetini almak için dava açan Caner Erkin, önceki akşam Emirgan'daki Huqqa'daydı. Arkadaşlarıyla mekanın VIP odasında PlayStation oynayan Beşiktaşlı futbolcu, saatlerce mücadele etti. , "Sakatlığı süren yıldız oyuncu, oyun konsoluyla antrenman yaptı" dedirtti.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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