Ceyda aşka geldi

Sosyetik Buğra Toplusoy'la ilişkisi tam gaz ilerleyen Ceyda Ateş'ten romantik paylaşım… Hayatına ABD'deki aşkının yanında devam eden güzel oyuncu, önceki gün çekilen bu kareyi paylaşarak Toplusoy'a bir kez daha aşkını ilan etti. Fotoğrafa "İyi ki" notu düşen Ateş, paylaşımına sevgilisini de etiketledi.