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Bade mavilendi

Bade mavilendi
Uzun bir aradan sonra 'Eski Sevgili' adlı sinema filmiyle hayranlarının karşısına çıkacak olan Bade İşçil, önceki gün City's'de alışveriş keyfi yaptı. Baştan aşağı mavi renk kıyafetler giyen İşçil "Mavi benim rengim" dedi.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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