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Ayrılığı doğruladı

Ayrılığı doğruladı
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'la 1 yıllık aşkı biten Mert Öcal, ayrılıkla ilgili ilk kez konuştu. Yakışıklı oyuncu, Ünal'la 2 ay önce ayrıldığını ve geçtiğimiz günlerde haklarında evleneceklerine dair yapılan haberlere de çok güldüklerini söyledi.

Aşkın bitme nedeninin 3. kişiler olmadığını da dile getiren Öcal, "Yağmur'la küs değiliz. En çok da Türkan Hanım'ın yapılan haberlerden dolayı üzülmesini istemem" dedi.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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