Ayrılığı doğruladı

Türkan Şoray'ınkızı Yağmur Ünal'la 1yıllık aşkı biten MertÖcal, ayrılıkla ilgili ilkkez konuştu. Yakışıklıoyuncu, Ünal'la 2 ay önceayrıldığını ve geçtiğimizgünlerde haklarındaevleneceklerine dairyapılan haberlere de çokgüldüklerini söyledi.
Aşkın bitme nedeninin3. kişiler olmadığını da dilegetiren Öcal, "Yağmur'laküs değiliz. En çokda Türkan Hanım'ınyapılan haberlerdendolayı üzülmesiniistemem" dedi.
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