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43 yaşında liseli gibi

43 yaşında liseli gibi
Güzel oyuncu Hande Ataizi, önceki gün Nişantaşı City's'deydi. Alışveriş sonrası kısa bir yürüyüş yapan 43 yaşındaki 1 çocuk annesi oyuncu, kırmızı eşofman üstü ve sırt çantasıyla liseli gençler gibiydi.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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