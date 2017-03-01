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Zirvenin ismi oldu

Zirvenin ismi oldu
Pazartesi akşamları atv'de ekrana gelen Kırgın Çiçekler, önceki akşam yayınlanan bölümüyle Tüm Kişiler'de en çok izlenen yapım oldu. Sevilen dizi; tüm kişilerde 9,88 izlenme oranı ve 21.84 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci çıktı. Özgür Çevik ve İpek Karapınar'ın oynadığı dizi, yetimhanede yaşayan kızlarının duygu yüklü hikayesini anlatıyor.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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