Tamamen dedikodu!

Yakışıklı popçu Murat Boz, önceki gün Arnavutköy'de objektiflere takıldı. Boz, oyuncu Aslı Enver'le ayrıldıkları yönünde çıkan haberleri "Kesinlikle öyle bir durum yok. Her şey süper. Kim çıkarıyor böyle dedikoduları?" diyerek yalandı.



Aydın HAMZA