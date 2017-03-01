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Sanki ilk doğum gibi

Sanki ilk doğum gibi
Oğlu Eyüp Can'ı kucağına almasına sadece 1 ay kalan Pelin Karahan, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Ali Demir adında bir oğlu daha bulunan güzel oyuncunun iyice büyüyen karnı dikkat çekti. Doğum öncesi eksikleri tamamlamak için alışverişe çıktığını söyleyen güzel oyuncu "Sanki ilk defa anne oluyormuş gibi heyecanlıyım" dedi.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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