Romantizm saati

Yeni yaşını geçtiğimiz gün özel bir partiyle kutlayan Beren Saat'ten duygusal mesaj… Kenan Doğulu'dan "Hep yanı başımda duran ve sesiyleetrafımda meleklerin uçuştuğunuhissettiren müthiş müzisyenin,canına canan olmaktan başka hiçbirşey hissetmediğim sonsuz bir andı" diye bahseden Saat, ekledi:
"Sonra kendimi aşka bırakıp sevgiliminhediyesi hırkamla rüyalara daldım." Oyuncunun kayınvalidesi Serpil Doğulu için "Anlaşamadığıkaynanasıyla gerçekte pistlerde dans arkadaşıolabilirdi" demesi de dikkat çekti. Eşiyle de geceyi Soho House'da geçiren Saat, "Güneşin önce doğum günüme sonra Haliç'e doğuşunu seyrettim" dedi.
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