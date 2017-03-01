Romantizm saati

Yeni yaşını geçtiğimiz gün özel bir partiyle kutlayan Beren Saat'ten duygusal mesaj… Kenan Doğulu'dan "Hep yanı başımda duran ve sesiyle etrafımda meleklerin uçuştuğunu hissettiren müthiş müzisyenin, canına canan olmaktan başka hiçbir şey hissetmediğim sonsuz bir andı" diye bahseden Saat, ekledi:



"Sonra kendimi aşka bırakıp sevgilimin hediyesi hırkamla rüyalara daldım." Oyuncunun kayınvalidesi Serpil Doğulu için "Anlaşamadığı kaynanasıyla gerçekte pistlerde dans arkadaşı olabilirdi" demesi de dikkat çekti. Eşiyle de geceyi Soho House'da geçiren Saat, "Güneşin önce doğum günüme sonra Haliç'e doğuşunu seyrettim" dedi.



