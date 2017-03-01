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Liseli aşıklar

Liseli aşıklar
Geçtiğimiz hafta İsviçre'de snowboard yaparken düşüp iç kanama geçiren Eliz Sakuçoğlu, kötü günleri geride bıraktı. Aşkı Beran Benan'ın dikkati sayesinde hayata tutunan güzel stil danışmanı, İstanbul'a döndü. Önceki gün sevgilisiyle Zorlu AVM'de görüntülenen güzel stil danışmanı, mağazaları gezerken Beran Benan'ın elini hiç bırakmadı.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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