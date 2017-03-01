Kadının gücü

Modadan mücevhere, güzellikten sağlığa birçok farklı konunun konuşulacağı 'A Day of Fashion by Alaluxa' yarın akşam ünlü isimleri Raffles Hotel'de buluşturacak. Etkinlikte ünlü ressam Devrim Erbil, Big Chefs'in kurucusu kadın girişimci Gamze Cizreli ile moda ve cemiyet hayatının güçlü isimlerinden Siren Ertan hikayelerini anlatacak.