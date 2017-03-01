İş başa düştü

Oyuncu Bade İşçil'in eski eşi Malkoç Sualp, önceki gün oğlu Azur'la Akmerkez'deydi. Oğluyla baş başa vakit geçiren işadamı, minik Azur'a oyunlarla yemek yedirdi. İşçil ise bu sırada, yeni filmi için hazırlıklarla uğraşıyordu.