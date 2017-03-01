Hola Meksika

Ünlü işadamı SadettinSaran'la diş hekimi eşi EmekSaran, şu sıralar Meksika'dastres atıyor. Önceki gün Jaliscoeyaletindeki Puerto Vallartaşehrini gezen gözde çift, yöreyeözgü şapkaları başlarına geçiripböyle poz verdi. İkili, bu pozu dainstagram'da paylaştı.
Renkli şapkalarıylaMeksika'ya hemen uyumsağlayan Sadettin Saran'la eşiEmek Hanım'ın, bu neşeli anlarıbüyük ilgi gördü. Pek çok kişi,ikiliyi İspanyolca "Hola"(merhaba) diye selamlarkenSaran çiftinin bir süre daha tatilyapacağı öğrenildi.
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