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Hola Meksika

Hola Meksika
Ünlü işadamı Sadettin Saran'la diş hekimi eşi Emek Saran, şu sıralar Meksika'da stres atıyor. Önceki gün Jalisco eyaletindeki Puerto Vallarta şehrini gezen gözde çift, yöreye özgü şapkaları başlarına geçirip böyle poz verdi. İkili, bu pozu da instagram'da paylaştı.

Renkli şapkalarıyla Meksika'ya hemen uyum sağlayan 'la eşi Emek Hanım'ın, bu neşeli anları büyük ilgi gördü. Pek çok kişi, ikiliyi İspanyolca "Hola" (merhaba) diye selamlarken Saran çiftinin bir süre daha tatil yapacağı öğrenildi.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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