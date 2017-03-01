Efe’ye mesaj!

Sosyetik işadamı Efe Duru'yla Ekim 2016'da aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır'dan sevgilisine ince mesaj… İlk evliliğini 2012 yılında oyuncu Ali Sunal'la yapan Bahadır, ihanet yüzünden biten 6 aylık evliliğinin ardından aşka küsmediğini Duru birlikteliğiyle gösterdi. İlişkisi sorunsuz devam eden ünlü oyuncu, ikinci evliliğe de yeşil ışık yaktı...



Son dönemde verdiği röportajlarında da evliliği dilinden düşürmeyen 35 yaşındaki oyuncu, önceki gün Nişantaşı'nda gazetecilere "Henüz Efe'den bir teklif gelmedi. Bu işler kısmet. O yüzden neden olmasın?" dedi. Yakın dostlarına da anne olmak istediğini söyleyen oyuncunun bu mesajlarına sevgilisinden ne yanıt geleceği merak konusu...



AYDIN HAMZA



