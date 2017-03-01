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Büyük ‘oyun’

Büyük ‘oyun’
Çocuklara gerçek hayatın bir yansımasını sunan KidZania, 'Büyüklere KidZania' etkinliğiyle bu sefer kapılarını sadece yetişkinler için açıyor. 9 Mart Perşembe saat 18.30-22.00'de Akasya'da gerçekleşecek etkinlikte büyükler de çocuklar gibi eğlenecek. Çocuk olmanın keyfini yaşayacak olan yetişkinler, özel etkinliklerle eğlenceli anlar yaşayacak.
  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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