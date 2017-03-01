Bisikletle ABD keyfi

Şu sıralar eşi Chloe Loughnan ile ABD'de ikinci balayını yapan Serdar Ortaç, önceki gün Miami sokaklarını 2 bin dolarlık (7 bin lira) elektrikli bisikletiyle turladı. Ayakligazete.com'un haberine göre, Latin güzellerden büyük ilgi gören popçu, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Miami'de ev arayışını sürdüren Ortaç'ın karar aşamasında olduğu da konuşuluyor.