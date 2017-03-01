Betül’ün aşkı Aramus

Pop müziğin başarılı ismi Betül Demir, şu sıralar binicilik sporuna merak sardı. At binmenin kendisine terapi gibi geldiğini söyleyen şarkıcı, önceki günü de 'Aramus' adlı atla Kemer Country'de geçirdi. Gün boyunca at binen Demir "Amarus ile aramızdaki enerjiyi nasıl anlatayım bilemiyorum. Ona aşık oldum" dedi.