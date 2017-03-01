Baba tedbir!

Sosyetik güzel İdil Fırat'la yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, "Aşk yeniden" dedi! 1 buçuk yıllık ilişkilerine geçtiğimiz yıl son veren ikili, ayrılığa sadece 6 ay dayanabildi. Ayrılık sonrası arkadaşça görüşmeye devam eden Fırat'la Öztürk, barışma sonrası önceki akşam Etiler'deki Adana YüzevlerKebap'ta yemek yedi. Mekanda Galatasaray-Beşiktaş derbisini izleyen ikilinin keyifli gecesi tatsız bitti. BabasıÖnder Fırat'ın vetosuna rağmen Engin Öztürk'le aşk yaşamaya devam eden İdil Fırat'ın keyfi, gazetecileri görünce kaçtı.
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Ailesini karşısına almak pahasına Öztürk'le ilişkisine kaldığı yerden devam eden sosyetik güzel, aşkıyla görüntü vermemek için aklakarayı seçti. Mekandan ilk ayrılan ünlü oyuncu olurken İdil Fırat ise bir arkadaşıyla restoranı terk etti. Muhabirlerin "İdil Fırat'la yenidenbaşlayan ilişkiniz hayırlı olsun" sözlerine cevap vermek istemeyen Engin Öztürk, "İyi akşamlar" diyerek taksi ile oradan ayrıldı. Yakışıklı oyuncunun ardından taksiye binen İdil Fırat da Engin Öztürk gibi tek kelime etmedi.
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