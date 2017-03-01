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Baba tedbir!

’la Engin Öztürk, 6 aylık ayrılığın ardından yeniden barıştı. Önceki akşam Etiler’de yemek yiyen çift, baba Önder Fırat’ın aşkı onaylamaması yüzünden mekan çıkışı ayrı ayrı görüntü verdi!

Baba tedbir!
Sosyetik güzel İdil Fırat'la yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, "Aşk yeniden" dedi! 1 buçuk yıllık ilişkilerine geçtiğimiz yıl son veren ikili, ayrılığa sadece 6 ay dayanabildi. Ayrılık sonrası arkadaşça görüşmeye devam eden Fırat'la Öztürk, barışma sonrası önceki akşam Etiler'deki Adana Yüzevler Kebap'ta yemek yedi. Mekanda Galatasaray- Beşiktaş derbisini izleyen ikilinin keyifli gecesi tatsız bitti. Babası Önder Fırat'ın vetosuna rağmen Engin Öztürk'le aşk yaşamaya devam eden 'ın keyfi, gazetecileri görünce kaçtı.

AŞKA YORUM YOK!
Ailesini karşısına almak pahasına Öztürk'le ilişkisine kaldığı yerden devam eden sosyetik güzel, aşkıyla görüntü vermemek için akla karayı seçti. Mekandan ilk ayrılan ünlü oyuncu olurken İdil Fırat ise bir arkadaşıyla restoranı terk etti. Muhabirlerin "İdil Fırat'la yeniden başlayan ilişkiniz hayırlı olsun" sözlerine cevap vermek istemeyen Engin Öztürk, "İyi akşamlar" diyerek taksi ile oradan ayrıldı. Yakışıklı oyuncunun ardından taksiye binen İdil Fırat da Engin Öztürk gibi tek kelime etmedi.


İdil Fırat'ın önceki akşam instagram'da yaptığı bu paylaşımı, "İdil'in yüzü Engin'in aşkıyla gülüyor" yorumları yaptırdı.

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler:
  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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