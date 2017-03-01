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Ayrılık yağmuru

‘Türkan Şoray kanunları’ sanatçının kızı ’ın umrunda değil! Oyuncu Mert Öcal’la evlilik planları yapan Ünal, iddiaya göre aşkına ihanet etti. Öcal da ilişkiyi hemen bitirdi

Ayrılık yağmuru
Bu yaz nikah masasına oturacakları konuşulan Yağmur Ünal'la Mert Öcal'ın aşkı 1 yılı doldurur doldurmaz, sekteye uğradı. Beraberlikleri geçtiğimiz yılın ilk aylarında başlayan ikilinin ilişkisinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. ABD'li işadamı Benjamin Carrigton ile de evlilik arifesinde yollarını ayıran Türkan Şoray'ın kızı Ünal, iddialara göre ilişkilerinde annesinin kanunlarından bihaber şekilde hareket ediyor!

YURT DIŞINDA KAÇAMAK İDDİASI
Carrigton'la yıllar süren aşkı Ünal'ın 3. kişilerle yakınlaşmasından dolayı bittiği öne sürülmüştü. Güzel yapımcının yakın çevresinden edinilen bilgiye bakılırsa Ünal'ın uslanmaya niyeti yok! Zira geçtiğimiz aylarda Almanya ve İngiltere'ye giden 'ın orada tanıştığı erkeklerle samimiyeti ilerlettiği iddia edildi. Bu dedikoduların Mert Öcal'ın kulağına gitmesiyle de olanlar oldu… Arkadaşlarından duyduğu Ünal'ın kendisini aldattığı iddiası üzerine öfkeden deliye dönen Öcal, ilişkiye hemen noktayı koydu.

İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR
Sevgilisiyle fotoğraflarını da tek tek sosyal medya hesaplarından silen yakışıklı oyuncu, bununla da kalmayıp Ünal'ı takipten çıkardı. Aşkının restiyle neye uğradığını şaşıran Yağmur Ünal ise Mert Öcal'ı takibe devam ediyor. Öcal'ı kararından döndürmek için kırk takla atan Ünal'ın devreye ortak arkadaşlarını soktuğu öğrenildi. Ünal, arkadaşları aracılığıyla sevgilisi Mert Öcal'a "Beni affet" mesajı yollasa da yakışıklı oyuncunun barışmaya hiç niyetinin olmadığı öğrenildi.



YAZA DÜĞÜN VARDI
Aşkları 2016'nın ilk aylarında başlayan ikilinin ilişkisine Ünal'ın annesi Türkan Şoray'ın da onay verdiği ve çiftin bu yaz evleneceği konuşuluyordu.

MAGAZİN SERVİSİ/ÖZEL
Etiketler:
  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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