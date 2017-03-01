Ayrılık rekoru

Başrollerini Bade İşçil ve Tolgahan Sayışman'ın paylaştığı 'Eski Sevgili' adlı filmin çekimleri tamamlandı. Nisan ayında vizyona girmesi beklenen filmde; iki oyuncu 63 defa ayrılıp barışan bir çifti canlandırıyor. Oğlu Azur'u kucağına aldıktan sonra oyunculuğa ara veren İşçil ve geçtiğimiz günlerde Almeda Abazi ile evlenen Sayışman'ın başrollerini paylaştığı Eski Sevgili'nin yönetmen koltuğunda da Emir Khalilzadeh oturuyor.