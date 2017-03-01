Ayrılık rekoru

Başrollerini Bade İşçil ve TolgahanSayışman'ın paylaştığı 'Eski Sevgili'adlı filmin çekimleri tamamlandı. Nisanayında vizyona girmesi beklenen filmde;iki oyuncu 63 defa ayrılıp barışan birçifti canlandırıyor. Oğlu Azur'u kucağınaaldıktan sonra oyunculuğa ara veren İşçilve geçtiğimiz günlerde Almeda Abazi ileevlenen Sayışman'ın başrollerini paylaştığıEski Sevgili'nin yönetmen koltuğunda da EmirKhalilzadeh oturuyor.
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