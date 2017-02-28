Turne hazırlığı

Perküsyon sanatçısı Gencer Savaş, 'Te Ma Etmaje' parçasının yaratıcısı DJ Fatih Boğalar'la yeni single çalışması için bir araya geldi. Libyalı şarkıcı Ahmed Bin Ali'nin seslendirdiği ve ritim kompozisyonlarını Savaş'ın üstlendiği parça büyük ilgi görmüştü. Savaş; ikiliyle Amerika ve Avrupa turu yapacak.