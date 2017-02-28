SEVİNÇLERİ KURSAKLARINDA KALDI
Kimmel, daha sonra ise Trump'ı ağır bir dille eleştiren usta aktris Merly Streep'i tüm salona ayakta alkışlattı. Tören, Trump'a gönderme şeklinde geçerken finaldeki skandal her şeyin önüne geçti. Efsane oyuncular Warren Beatty ve Faye Dunaway, 'En İyi Film Ödülü'nü 'La La Land'in kazandığını anons etti. Film ekibi sahneye çıkıp teşekkür konuşmaları yaptı. Sıra yapımcı Fred Berger'e geldiğinde ise şok bir gelişme oldu. Zarfların karıştığını öğrenen diğer yapımcı Jordan Horowitz "Bir hata var. Moonlight, 'En İyi Film Ödülü'nü siz kazandınız... Bu bir şaka değil" dedi. 'La La Land' ekibinin sevinci yarım kalırken sahneye apar topar çıkan Moonlight kadrosu, tarihe geçecek bir mutluluk yaşadı. Oscar'da yapılan bu skandal hata ise sosyal medyada, "Tören boyunca sürekli eleştirilen Donald Trump'ın ahı tuttu" esprileri yaptırdı.
OSCAR'LIK REZALET
Hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşayan 'La La Land'in yapımcısı Jordan Horowitz, dakikalar sonra yapılan skandal hatayı 'Moonlight'ın yazılı olduğu zarfı göstererek açıkladı.
'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünü alan Mahershala Ali, Oscar alan ilk Müslüman oyuncu olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Emma Stone ve Casey Affleck, 'En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu'; Viola Davis ise 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' oldu.
İRANLI YÖNETMEN BOYKOT ETTİ
'The Salesman' (Satıcı) filmiyle 'En İyi Yabancı Film' ödülünü alan İranlı yönetmen Asghar Farhadi, mülteci yasağını protesto ederek Oscar törenine katılmadı. Farhadi yerine ödülü alan Anuşe Ansari, İranlı yönetmenin yazdığı şu metni okudu:
"Aranızda olamadığım için çok üzgünüm. Sebebi; ülkem insanlarına ve insanlık dışı yasalarla aşağılanarak ABD'ye girişleri yasaklanan diğer 6 ülkeye duyduğum saygıdandır."
TWITTER'DAN TAŞINI ATTI!
Törenin sunucusu Jimmy Kimmel, ABD Başkanı Donald Trump'a sürekli taş attı. Kimmel, ilerleyen saatlerde "2 saat geçti ama hala Trump'tan tek tweet yok" diyerek cebinden telefonunu çıkardı. Ünlü sunucu, Donald Trump'ın twitter hesabına önce "Hey sen misin?", ardından "Meryl (Streep) selam söylüyor" tweet'lerini atarak olay yarattı.
AYAKLI SERVETLER
Önceki akşamki Oscar Töreni'nde filmler arasındaki rekabet, kırmızı halıya da taşındı. Güzel aktrisler, şıklıklarını milyonluk mücevherlerle tamamladı.
Oscar törenlerinin en gözde isimlerinden olan Charlize Theron, Chopard imzalı pırlanta küpeleriyle yine şovunu yaptı. Küpeler tam 60 karattı
Geceye sevgilisi Justin Theroux ile katılan Jennifer Aniston, Lorraine Schwartz imzalı takılarıyla büyüledi. Seksi yıldızın 100 karatlık küpeleri ile 20 karatlık yüzüğünün toplam değeri 10.7 milyon dolardı.
Kırmızı halıda şarkıcı eşi Keith Urban ile romantik görüntüler sergileyen Nicole Kidman, takılarıyla da yıldızlığını konuşturdu. 49 yaşındaki aktrisin Harry Winston imzalı ve toplamda 119 karat olan küpe, bilezik ve yüzüğü paha biçilemez.
Valentino kıyafetiyle törene katılan Ruth Negga, Gemfields takılarıyla gecenin en pahalı şıklığına imza attı. Negga'nın Mozambik'ten çıkarılan yakut ve pırlantalarla süslü saç aksesuvarı ve küpeleri 150 karat
2017 KAZANANLARI
En iyi film: Moonlight
En iyi kadın oyuncu:
Emma Stone (La La Land)
En iyi erkek oyuncu:
Casey Affleck (Manchester by the Sea)
En iyi yardımcı kadın oyuncu:
Viola Davis (Fences)
En iyi yardımcı erkek oyuncu:
Mahershala Ali (Moonlight)
En iyi yönetmen:
Damien Chazelle (La La Land)
En iyi özgün senaryo:
Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea)
En iyi uyarlama senaryo:
Barry Jenkins ve Alvin McCraney (Moonlight)
En iyi film müziği:
Justin Hurwitz (La La Land)
En iyi özgün şarkı: Justin Hurwitz, Benj Pasek ve Justin Paul (La La Land - City of Stars)
En iyi sinematografi:
Linus Sandgren (La La Land)
En iyi yabancı film:
The Salesman (İran)
En iyi köstüm : Colleen Atwood (Fantastic Beasts and Where to Find Them)
En iyi belgesel:
OJ: Made in America
En iyi ses kurgusu:
Sylvain Bellemare (Arrival)
En iyi kısa animasyon filmi: Alan Barillaro ve Marc Sondheimer (Piper)
En iyi görsel efekt: Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R Jones ve Dan Lemmon (The Jungle Book)
Özge GÜRCAN
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