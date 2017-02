Trump’ın ahı tuttu

dünyanın merakla beklediğiönceki akşamdüzenlendi. Bu yılkibulan törenin genelinedamga vurdu. Sunucukonuşmasının başında Trump'a taş atarakdedi. Donald Trump'ın basın yasağına da gönderme yapan Kimmel,diye konuştu.Kimmel, daha sonra ise Trump'ı ağır bir dille eleştiren usta aktrisTören, Trump'a gönderme şeklinde geçerken finaldeki skandal her şeyin önüne geçti. Efsane oyuncular'En İyi Film Ödülü'nüanons etti. Film ekibi sahneye çıkıp teşekkür konuşmaları yaptı. Sıra yapımcıgeldiğinde ise şok bir gelişme oldu. Zarfların karıştığını öğrenen diğer yapımcıdedi. 'La La Land' ekibinin sevinci yarım kalırken sahneye apar topar çıkan Moonlight kadrosu,yaşadı. Oscar'da yapılan bu skandal hata ise sosyal medyada,esprileri yaptırdı.Hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşayan 'La La Land'in yapımcısı Jordan Horowitz, dakikalar sonra yapılan skandal hatayı 'Moonlight'ın yazılı olduğu zarfı göstererek açıkladı.filmiyleödülünüalanederek Oscar töreni ne katılmadı.Farhadi yerine ödülü alanİranlıyönetmenin yazdığı şumetni okudu:Törenin sunucusu Jimmy Kimmel, ABD Başkanı Donald Trump'a sürekli taş attı. Kimmel, ilerleyen saatlerde "2 saat geçti ama hala Trump'tan tek tweet yok" diyerek cebinden telefonunu çıkardı. Ünlü sunucu, Donald Trump'ın twitter hesabına önce "Hey sen misin?", ardından "Meryl (Streep) selam söylüyor" tweet'lerini atarak olay yarattı.Önceki akşamki Oscar Töreni'nde filmler arasındaki rekabet, kırmızı halıya da taşındı. Güzel aktrisler, şıklıklarını milyonluk mücevherlerle tamamladı.En iyi film: MoonlightEn iyi kadın oyuncu:Emma Stone (La La Land)En iyi erkek oyuncu:Casey Affleck (Manchester by the Sea)En iyi yardımcı kadın oyuncu:Viola Davis (Fences)En iyi yardımcı erkek oyuncu:Mahershala Ali (Moonlight)En iyi yönetmen:Damien Chazelle (La La Land)En iyi özgün senaryo:Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea)En iyi uyarlama senaryo:Barry Jenkins ve Alvin McCraney (Moonlight)En iyi film müziği:Justin Hurwitz (La La Land)En iyi özgün şarkı: Justin Hurwitz, Benj Pasek ve Justin Paul (La La Land - City of Stars)En iyi sinematografi:Linus Sandgren (La La Land)En iyi yabancı film:The Salesman (İran)En iyi köstüm : Colleen Atwood (Fantastic Beasts and Where to Find Them)En iyi belgesel:OJ: Made in AmericaEn iyi ses kurgusu:Sylvain Bellemare (Arrival)En iyi kısa animasyon filmi: Alan Barillaro ve Marc Sondheimer (Piper)En iyi görsel efekt: Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R Jones ve Dan Lemmon (The Jungle Book)