Genç ve başarılı oyuncu Berk Atan'a renkli misafir… Yakışıklı oyuncu, rol aldığı dizinin setinden önceki gün bu neşeli kareyi paylaştı. Omzundaki papağanla poz veren Atan, paylaşımına "Sağ olsun, sete ziyarete gelmiş" notu düştü. Oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni aldı.