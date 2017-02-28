Nazlı sevgili!

Serdar Bilgili’nin eski eşi Nazlı Çelik, adı gibi nazlı çıktı! İşadamı, eski eşinin Paris’te olduğunu duyunca geçtiğimiz gün özel uçağına atlayıp Fransa’ya gitti. Ancak Bilgili, ne yaptıysa güzel spikerin gönlünü alamadı
Beşiktaş'ın eski Başkanı Serdar Bilgili ile ünlü haber spikeri NazlıÇelik'in aşklarına verdiği ikinci şans da hüsranla sonuçlandı. 14Şubat 2015'te nikah masasına oturarak herkesi şaşırtan ünlü çift, ikinci sürprizi ise evliliklerini 6ayda bitirerek yapmıştı. Bir yıllık ayrılığa daha fazla dayanamayan ikili, Ekim 2016'da yeniden biraraya gelse de ünlü işadamının adının karıştığı ihanet haberleriNazlı Çelik'i pes ettirdi. Bilgili ile yollarını ikinci kez ayıran ünlü haber spikeri, aşk acısını yakın dostu Saba Tümer'le geçtiğimiz Cumartesi çıktığı Paris tatilinde atlatmaya çalıştı. Dedikodulara göre; Serdar Bilgili de kendini affettirmek için soluğu Paris'tekiÇelik'in yanında aldı. Ancak Bilgili, ne yapıp ne ettiyseaşkının gönlünü alamadı. Çaresiz İstanbul'a dönen Serdar Bilgili, önceki gün Bebek'teydi.
'CANSU'YU TANIMAM'
Keyifsiz olduğu gözlenen sosyetik işadamı, Nazlı Çelik'le ilgili sorulara cevap vermekten kaçındı. Bilgili, Nazlı Çelik'in kendisinden ayrılmasına neden olduğu Cansu Dere hakkında ise "Kendisini kesinlikletanımıyorum. Onunla herhangibir görüşmem, konuşmam sözkonusu değildir" dedi. Bunun üzerine gözler, ihanet haberlerini yalanlayan eski eşini affedip affetmeyeceği merak konusu olan Nazlı Çelik'e çevrildi.
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