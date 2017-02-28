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Nazlı sevgili!

’nin eski eşi , adı gibi nazlı çıktı! İşadamı, eski eşinin Paris’te olduğunu duyunca geçtiğimiz gün özel uçağına atlayıp Fransa’ya gitti. Ancak Bilgili, ne yaptıysa güzel spikerin gönlünü alamadı

Nazlı sevgili!
Beşiktaş'ın eski Başkanı Serdar Bilgili ile ünlü haber spikeri Nazlı Çelik'in aşklarına verdiği ikinci şans da hüsranla sonuçlandı. 14 Şubat 2015'te nikah masasına oturarak herkesi şaşırtan ünlü çift, ikinci sürprizi ise evliliklerini 6 ayda bitirerek yapmıştı. Bir yıllık ayrılığa daha fazla dayanamayan ikili, Ekim 2016'da yeniden bir araya gelse de ünlü işadamının adının karıştığı ihanet haberleri Nazlı Çelik'i pes ettirdi. Bilgili ile yollarını ikinci kez ayıran ünlü haber spikeri, aşk acısını yakın dostu Saba Tümer'le geçtiğimiz Cumartesi çıktığı Paris tatilinde atlatmaya çalıştı. Dedikodulara göre; de kendini affettirmek için soluğu Paris'teki Çelik'in yanında aldı. Ancak Bilgili, ne yapıp ne ettiyse aşkının gönlünü alamadı. Çaresiz İstanbul'a dönen Serdar Bilgili, önceki gün Bebek'teydi.

'CANSU'YU TANIMAM'
Keyifsiz olduğu gözlenen sosyetik işadamı, 'le ilgili sorulara cevap vermekten kaçındı. Bilgili, Nazlı Çelik'in kendisinden ayrılmasına neden olduğu Cansu Dere hakkında ise "Kendisini kesinlikle tanımıyorum. Onunla herhangi bir görüşmem, konuşmam söz konusu değildir" dedi. Bunun üzerine gözler, ihanet haberlerini yalanlayan eski eşini affedip affetmeyeceği merak konusu olan Nazlı Çelik'e çevrildi.
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  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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