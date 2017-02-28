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İşin ‘Aslı’ başka

İşin ‘Aslı’ başka
Aslı Enver ile Murat Boz, "Ayrıldılar, ayrılıyorlar" derken tüm dedikodulara dün yaptıkları paylaşımla son noktayı koydu. Gözde çift, birlikte çekilen fotoğraflarını aynı saniyede instagram'da paylaştı.

Aşk fotoğraflarının altına 'kalp' koymayı da ihmal etmeyen ünlü çiftin bu hareketi hayranlarını sevince boğdu. 'un çıktığı Miami tatiline Aslı Enver'in dizi çekimleri olduğu için katılamadığı öğrenildi.
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  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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