İşin ‘Aslı’ başka

Aslı Enver ile MuratBoz, "Ayrıldılar, ayrılıyorlar"derken tüm dedikodularadün yaptıkları paylaşımlason noktayı koydu.Gözde çift, birlikte çekilenfotoğraflarını aynı saniyedeinstagram'da paylaştı.
Aşk fotoğraflarının altına'kalp' koymayı da ihmaletmeyen ünlü çiftin buhareketi hayranlarını sevinceboğdu. Murat Boz'un çıktığıMiami tatiline Aslı Enver'indizi çekimleri olduğu içinkatılamadığı öğrenildi.
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