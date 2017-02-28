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Harika vefa

Harika vefa
Geçtiğimiz günlerde yeni yaşına giren Harika Avcı, yıllardır değiştirmediği kuaförü Sadık Bekar'ı da unutmadı. Önceki gün Bekar'ın Etiler'deki salonuna elinde doğum günü pastasıyla giden sanatçı, dostuna duygu dolu anlar yaşattı.
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  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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