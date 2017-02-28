Harika vefa

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Geçtiğimiz günlerde yeni yaşına giren Harika Avcı, yıllardır değiştirmediği kuaförü Sadık Bekar'ı da unutmadı. Önceki gün Bekar'ın Etiler'deki salonuna elinde doğum günü pastasıyla giden sanatçı, dostuna duygu dolu anlar yaşattı.
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