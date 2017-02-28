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Gönüllü anne

Eski eşi Cem Yılmaz’dan Kemal isminde bir oğlu olan , maddi gücü olmayan çocukları tiyatroya götürüp herkese örnek oldu

Gönüllü anne
Ahu Yağtu, gönüllü anneliğe soyundu. Geçtiğimiz ay Balat'taki 'Hobbit House İyilik Evi'ndeki çocuklara yüzlerce kitap dağıtan güzel oyuncu, bu kez de minikleri tiyatroya götürdü. Herkesi bu projeye destek olmaya çağıran Yağtu, duygularını şöyle ifade etti:

"Melekler, bugün ilk defa tiyatroya gitti. Buluştuğumuzda hepsi tek tek sarıldı öptü... Sevgilerini göstermek için her yolu denedi... Bu tatlı pırıl pırıl çocuklarla güzel bir geleceğin resmini çiziyoruz."
Etiketler:
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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