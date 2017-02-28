Gönüllü anne

Ahu Yağtu, gönüllü anneliğe soyundu. Geçtiğimiz ay Balat'taki 'HobbitHouse İyilik Evi'ndeki çocuklara yüzlerce kitap dağıtan güzel oyuncu, bukez de minikleri tiyatroya götürdü. Herkesi bu projeye destek olmaya çağıran Yağtu, duygularını şöyle ifade etti:
"Melekler, bugünilk defa tiyatroya gitti. Buluştuğumuzda hepsi tek tek sarıldı öptü... Sevgilerini göstermek için her yolu denedi... Bu tatlı pırıl pırılçocuklarla güzel birgeleceğin resminiçiziyoruz."
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