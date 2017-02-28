Doktor Murat

Atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'deki başarılı sunumuyla göz dolduran Murat Yıldırım, yeni filmi 'Sonsuz Aşk'ta beyaz önlük giydi. Çekimleri İstanbul ile Cunda'da gerçekleşen filmde Yıldırım, genç yaşta profesör olan ve uluslararası çapta ünlenen Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Can karakterine hayat veriyor. Film, 24 Mart'ta vizyonda...