Çağla’dan Kuzey’e ders

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Çağla Şıkel, önceki gün Akmerkez'deydi. Şıkel, oğlu Kuzey'in yetenekli olmasına rağmen tenis kursuna gitmemesinden dert yandı. Şıkel, "Başarılı bir tenisçi olması için kaytarmamalı" uyarısı yaptı...
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