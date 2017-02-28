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Çağla’dan Kuzey’e ders

Çağla’dan Kuzey’e ders
Çağla Şıkel, önceki gün Akmerkez'deydi. Şıkel, oğlu Kuzey'in yetenekli olmasına rağmen tenis kursuna gitmemesinden dert yandı. Şıkel, "Başarılı bir tenisçi olması için kaytarmamalı" uyarısı yaptı...
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  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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