Baba sürpriz

Ünlü popçu SerdarOrtaç, ABD'deyaşamak isteyen ChloeLoughnan'ın isteğine kayıtsızkalamadı. Ortaç, 25 yaşındakieşinin Miami aşkına boyuneğip soluğu İrlandalı modelinyanında aldı. MS hastalığıylamücadele eden 47 yaşındakipopçu, hem durumununiyiye gitmesini hem de eşiylearasındaki sorunları çözmesiniönceki akşam Miami'deki'Seaspice' adlı mekanda kutladı.Ortaç'ın eşinin karnını öptüğüvideoyu Loughnan'ın "Aşk tamda orada" notu ile paylaşmasıise akılları karıştırdı.
EV BAKIYORLAR...
Eşinin kariyeri için anneliğesıcak bakmamasına rağmen birröportajında "2017'de çocukdüşünüyoruz" diyen Ortaç'ınbu hareketi "Serdar sonundababa oluyor" dedirtti. Eşininbir dediğini iki etmeyen ünlüpopçunun Sinem Kobal'laKenan İmirzalıoğlu'nun daev almayı düşündüğü PalmIsland'da lüks villa arayışınagirdiği öğrenildi.
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