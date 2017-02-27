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Trafik kazasından Çevik çıktı!

Trafik kazasından Çevik çıktı!
Cem Yılmaz'ın kız kardeşiyle evli olan Tolga Çevik, dün İzmir Çeşme'de trafik kazası geçirdi. Ünlü komedyen, şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Hastanede yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Ancak kullandığı lüks araçta maddi hasar meydana geldi. Çevik, iki yıl önce de 1 milyon 200 bin lira değerindeki Mercedes marka otomobiliyle İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde kaza geçirmişti.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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