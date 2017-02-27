Sergi piştisi

Eski eşler Siren Ertan'la GökhanÇarmıklı, önceki gün Cengiz Yatağan'ınAkmerkez'deki resim sergisindekarşılaştı. 10 yıllık evliliklerini Ekim2015'te noktalayan ikili, 'Kırık Nefes'sergisine sevgilileriyle katıldı. Boşandıktansonra gönlünü Bahar Tangır'a kaptıranÇarmıklı, eski eşiyle 1 yıllık sevgilisiErsin Kayalar'ı görünce neye uğradığınışaşırdı. Çarmıklı, sevgilisiyle apar toparsergiden ayrıldı. Bu yaz nikah masasınaoturmayı planlayan Siren Ertan'laKayalar ise tabloları incelemeyi sürdürdü.İkili, Cengiz Yatağan'ın engelliler yararınahazırladığı tabloya yaptıkları resmi ekledi.Sosyetik tasarımcının eski eşi ve yenisevgilisiyle pişti olmasına rağmen neşelitavırları dikkat çekti.
Boşandıktan sonra bir süre dost kalan GökhanÇarmıklı'yla Siren Ertan, Çarmıklı'nın sevgilisi BaharTangır'ın kıskançlığı yüzünden artık görüşmüyor.
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