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Sergi piştisi

Ekim 2015’te boşanan ’la , önceki gün yeni aşklarıyla gittikleri sergide pişti oldu

Sergi piştisi
Eski eşler Siren Ertan'la Gökhan Çarmıklı, önceki gün Cengiz Yatağan'ın Akmerkez'deki resim sergisinde karşılaştı. 10 yıllık evliliklerini Ekim 2015'te noktalayan ikili, 'Kırık Nefes' sergisine sevgilileriyle katıldı. Boşandıktan sonra gönlünü Bahar Tangır'a kaptıran Çarmıklı, eski eşiyle 1 yıllık sevgilisi Ersin Kayalar'ı görünce neye uğradığını şaşırdı. Çarmıklı, sevgilisiyle apar topar sergiden ayrıldı. Bu yaz nikah masasına oturmayı planlayan 'la Kayalar ise tabloları incelemeyi sürdürdü. İkili, Cengiz Yatağan'ın engelliler yararına hazırladığı tabloya yaptıkları resmi ekledi. Sosyetik tasarımcının eski eşi ve yeni sevgilisiyle pişti olmasına rağmen neşeli tavırları dikkat çekti.


Boşandıktan sonra bir süre dost kalan Gökhan Çarmıklı'yla Siren Ertan, Çarmıklı'nın sevgilisi Bahar Tangır'ın kıskançlığı yüzünden artık görüşmüyor.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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