Yol Durumu
  1. Trafik kazasından Çevik çıktı!
  2. ‘Cünyor Temel’ çok yakında

Oscarlık jest

Kenan Doğulu’dan ’e bugünün gündemi Oscar’ı aratmayan jest geldi. Popçu, eşinin 35. yaş günü partisi için önceki akşam Soho House’da bol süprizli parti organize etti

Oscarlık jest
GÜzel oyuncu Beren Saat'in 35. yaş gününe özel, eşi Kenan Doğulu'dan sürpriz parti… Saat'in Asmalımescit'teki Soho House'da düzenlenen doğum günü partisine popçunun annesi Serpil Doğulu, 'in annesi Ayla Saat ve anneannesi Habibe Dikmen katıldı. Gecenin kusursuz geçmesi için her detayla bizzat ilgilenen Kenan Doğulu, parti için Soho House'da özel oda tutup sahne kurdurdu.

GÜL DÖKTÜ YOLLARINA...
Organizasyona yaklaşık 50 bin lira harcadığı öğrenilen ünlü popçu, eşini sürpriz yağmuruna tuttu. Davetlilerin DJ performansı eşliğinde eğlendiği gecede güzel oyuncunun pastasını kesmesinin ardından oryantal Didem içeri girdi ve eğlence doruğa ulaştı. Partide eşinin gözlerine bakarak en sevilen aşk şarkılarını söyleyen Doğulu'nun sürprizleri bununla sınırlı değildi. Otelin geceliği 960 euro'luk (yaklaşık 3 bin 600 lira) kral dairesini tutan sanatçı, odayı Saat'in sevdiği beyaz güllerle donattı.

Kenan Doğulu, eşinin en sevdiği şarkı olan 'Kirli Beyaz Kedi'yi Saat'in gözlerinin içine bakarak okudu.

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler:
  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar