Oscarlık jest

GÜzel oyuncu BerenSaat'in 35. yaşgününe özel, eşi KenanDoğulu'dan sürpriz parti…Saat'in Asmalımescit'tekiSoho House'da düzenlenendoğum günü partisinepopçunun annesi SerpilDoğulu, Beren Saat'inannesi Ayla Saat veanneannesi Habibe Dikmenkatıldı. Gecenin kusursuzgeçmesi için her detaylabizzat ilgilenen Kenan Doğulu,parti için Soho House'da özel odatutup sahne kurdurdu.
GÜL DÖKTÜ YOLLARINA...
Organizasyona yaklaşık 50bin lira harcadığı öğrenilen ünlüpopçu, eşini sürpriz yağmurunatuttu. Davetlilerin DJ performansıeşliğinde eğlendiği gecede güzeloyuncunun pastasını kesmesininardından oryantal Didem içeri girdive eğlence doruğa ulaştı. Partideeşinin gözlerine bakarak en sevilenaşk şarkılarını söyleyen Doğulu'nunsürprizleri bununla sınırlı değildi.Otelin geceliği 960 euro'luk(yaklaşık 3 bin 600 lira) kraldairesini tutan sanatçı, odayı Saat'insevdiği beyaz güllerle donattı.
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