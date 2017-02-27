Muhteşem ikili

Türk müziğinin iki başarılı ismi yıllar sonra aynı sahnede… Muazzez Ersoy'la İzzet Yıldızhan önceki akşam Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi otelde konser verdi. 3 bin kişinin katıldığı gecede Ersoy'un Yıldızhan ile sahnedeki esprili diyalogları herkesi kırdı geçirdi.