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Muhteşem ikili

Muhteşem ikili
Türk müziğinin iki başarılı ismi yıllar sonra aynı sahnede… Muazzez Ersoy'la İzzet Yıldızhan önceki akşam Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi otelde konser verdi. 3 bin kişinin katıldığı gecede Ersoy'un Yıldızhan ile sahnedeki esprili diyalogları herkesi kırdı geçirdi.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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