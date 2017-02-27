Miami fatihi

Geçtiğimiz Sevgililer Günü'nü kişi başı 11 bin liralık Güney Amerika turuyla kutlayan Sinem Kobal ileKenan İmirzalıoğlu'nun rüya tatili sürüyor. Geçtiğimiz hafta New York'a giden ikili, 'ayakligazete.com'un haberine göre ardından Miami'ye geçti. Her ikisinin de dizi veya sinema projesinin olmamasından dolayı gönüllerince eğlenen ünlü çift, tatili yatırım için de fırsata çevirdi. Kazancını yurtiçinde aldığı çok sayıda gayrimenkule yatıran yakışıklı oyuncu, eşinin isteğiyle Miami'de ev arayışına girdi. İmirzalıoğlu, tatilleri boyunca eşinin rahatı için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Yakışıklı oyuncu, günlüğü ortalama bin dolara ( 3 bin 600lira) VIP minibüs ve 4 bin 500 dolarlık( 16 bin lira) Vun Dutch marka tekne kiraladı. Sinem Kobal'la Kenan İmirzalıoğlu çiftine Miami'de evi olan Arto da eşlik etti.
STARLARLA KOMŞULUK HAYALİ
Tekne turuna çıkan ikili, Miami'ye hayran kaldı. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun 'starlar adası' olarak bilinen Miami BeachStar Island'da emlakçıları gezip evbaktığı öğrenildi. Hem karadan hem de denizden adayı gezen ikili; Will Smith, JulioIglesias, Madonna ve Sylvester Stallone gibi dünyaca ünlü isimlerin evlerinin de olduğu adadan villa baktı. Ünlü çift, en ucuzevin 20 milyon dolardan ( 72 milyon lira) başladığını öğrenince rotalarını Sibel Can'ında evinin olduğu Palm Island'a çevirdi.
Mayıs2016'daCundaadasındakidüğünleevlenen ikili,çıktıklarıbalayıtadındakitatille hemkeyif çatıyorhem de evbakıyor.
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