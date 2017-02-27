Yol Durumu
  1. Sergi piştisi
  2. Lüks tatil rotaları

Miami fatihi

Yurt içindeki gayrimenkul yatırımlarıyla bilinen Kenan İmirzalıoğlu, eşi ’ın isteğiyle rotasını ABD’ye çevirdi. Miami’de rüya gibi bir tatil yapan ikili, buradan ev almayı düşünüyor

Miami fatihi
Geçtiğimiz Sevgililer Günü'nü kişi başı 11 bin liralık Güney Amerika turuyla kutlayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun rüya tatili sürüyor. Geçtiğimiz hafta New York'a giden ikili, 'ayakligazete.com'un haberine göre ardından Miami'ye geçti. Her ikisinin de dizi veya sinema projesinin olmamasından dolayı gönüllerince eğlenen ünlü çift, tatili yatırım için de fırsata çevirdi. Kazancını yurt içinde aldığı çok sayıda gayrimenkule yatıran yakışıklı oyuncu, eşinin isteğiyle Miami'de ev arayışına girdi. İmirzalıoğlu, tatilleri boyunca eşinin rahatı için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Yakışıklı oyuncu, günlüğü ortalama bin dolara ( 3 bin 600 lira) VIP minibüs ve 4 bin 500 dolarlık ( 16 bin lira) Vun Dutch marka tekne kiraladı. 'la Kenan İmirzalıoğlu çiftine Miami'de evi olan Arto da eşlik etti.

STARLARLA KOMŞULUK HAYALİ
Tekne turuna çıkan ikili, Miami'ye hayran kaldı. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun 'starlar adası' olarak bilinen Miami Beach Star Island'da emlakçıları gezip ev baktığı öğrenildi. Hem karadan hem de denizden adayı gezen ikili; Will Smith, Julio Iglesias, Madonna ve Sylvester Stallone gibi dünyaca ünlü isimlerin evlerinin de olduğu adadan villa baktı. Ünlü çift, en ucuz evin 20 milyon dolardan ( 72 milyon lira) başladığını öğrenince rotalarını Sibel Can'ın da evinin olduğu Palm Island'a çevirdi.


Mayıs 2016'da Cunda adasındaki düğünle evlenen ikili, çıktıkları balayı tadındaki tatille hem keyif çatıyor hem de ev bakıyor.
Etiketler:
  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar