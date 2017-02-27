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Mega poz

Mega poz
Tarkan, 2-3 Mart'ta New York'ta vereceği konserler için önceki gün ABD'ye gitti. Hammerstein Konser Salonu'nda ABD'li hayranlarıyla buluşacak olan Megastar, titizlikle çalışıyor. ABD yolunda ve New York'ta bu kareleri paylaşan , "Kavuşmaya az kaldı. Heyecan dorukta" notu düştü...
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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