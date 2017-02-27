Evliliğe tövbeli

Önceki akşam yayınlanan programıyla ekranlara dönen Hülya Avşar'dan özel hayatına dair çarpıcı açıklamalar… İlk evliliğini 16 yaşındayken yapan sanatçı, ikinci eşi Kaya Çilingiroğlu'ndan boşandıktan sonra ise bir daha nikah masasına oturmadı. Avşar Kızı, evlenmek için kızı Zehra'nın 18 yaşına gelmesini beklediğini söylese de bu defteri kapattı.



Ünlü sanatçı Londra'da okuyan kızı Zehra'nın sevgilisi olup olmadığını sorduğunda çok utandığını da itiraf etti. 53 yaşındaki sanatçı, "Evlilik bana çok uzak… Böyle söylediğim için normal olmadığımı düşünenler olabilir. Ama durum bu…" dedi.