Dubai hatırası

Rol aldığı dizisi erken final yapan Seda Bakan, eşi Ali Erel'le çıktığı Dubai tatilinde stres atıyor. 2 buçuk yıllık evli çift, önceki gün Abu Dhabi'ye gitti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran ikili, bu anlarını instagram'da paylaştı.



Ünlü çiftin herkesi imrendiren tatilini görenler "Biz daha kışı yaşarken size yaz erken gelmiş" demekten kendilerini alamadı. Basra Körfezi'ne karşı selfie çeken ikilinin bu keyifli karesi de takipçilerinden binlerce beğeni aldı.