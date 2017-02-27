Dubai hatırası

Rol aldığı dizisi erken final yapan Seda Bakan,eşi Ali Erel'le çıktığı Dubai tatilinde stres atıyor. 2 buçuk yıllık evli çift, önceki gün AbuDhabi'ye gitti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran ikili, bu anlarını instagram'da paylaştı.
Ünlü çiftin herkesi imrendiren tatilini görenler "Biz dahakışı yaşarken size yazerken gelmiş" demekten kendilerini alamadı. BasraKörfezi'ne karşı selfie çeken ikilinin bu keyifli karesi de takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
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