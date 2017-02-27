Yol Durumu
  1. Oscarlık jest
  2. Makyajla çıkmam!

‘Cünyor Temel’ çok yakında

‘Cünyor Temel’ çok yakında
Çekimleri Karadeniz'de yapılan 'Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel' filmi 7 Nisan'da görücüye çıkıyor. Filmde Arap işadamı Cavit El Kurabiyye rolündeki Hidayet Erdinç, işadamının eşi Nevriye'yi canlandıran Hande Katipoğlu ve işadamının özel sekreteri Sayfiye Haddadi'ye hayat veren Yeşim Alıç, birbirinden renkli sahnelere imza attı.
Etiketler:
  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar