Teselli reçetesi

Eda Taşpınar'ın ABD'li ayakkabı tasarımcısı Roy Luwolt ile Eylül 2016'da başlayan aşkı hüsranla sonuçlandı. Biten aşkını "Artıkyalnızım. Ruhumu iyileştiriyorum.Kendimi seviyorum. Yeniinsanlarla tanışıyorum. Huzuruiçimde arıyorum" diyerek duyuran sosyetik ikoncan, önceki gün takipçileriyle mutluluğun formülünü paylaştı. Teselliyi şimdilik İngiltere tatilinde bulan Taşpınar şu tüyoları verdi:
"O çikolatayı mideneindir, sana zararvermeyecek birineaşık ol. Pikniğe git,güneşlen, hayatını dolu dolu kendi kurallarınla ama kuralsızca yaşa. Böyle dibine kadar yaşanmış günlerin ve hayatın sonunda keşkeler, üzüntü ve hayal kırıklığı olmaz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.