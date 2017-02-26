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Teselli reçetesi

Teselli reçetesi
Eda Taşpınar'ın ABD'li ayakkabı tasarımcısı Roy Luwolt ile Eylül 2016'da başlayan aşkı hüsranla sonuçlandı. Biten aşkını "Artık yalnızım. Ruhumu iyileştiriyorum. Kendimi seviyorum. Yeni insanlarla tanışıyorum. Huzuru içimde arıyorum" diyerek duyuran sosyetik ikoncan, önceki gün takipçileriyle mutluluğun formülünü paylaştı. Teselliyi şimdilik İngiltere tatilinde bulan Taşpınar şu tüyoları verdi:

"O çikolatayı midene indir, sana zarar vermeyecek birine aşık ol. Pikniğe git, güneşlen, hayatını dolu dolu kendi kurallarınla ama kuralsızca yaşa. Böyle dibine kadar yaşanmış günlerin ve hayatın sonunda keşkeler, üzüntü ve hayal kırıklığı olmaz."
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  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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