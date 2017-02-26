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Sinema keyfi

Sinema keyfi
Beşiktaşlı futbolcu , önceki gün eşi Hatice Gönül ile Zorlu'daydı. İzin gününde eşi ile mağazaları dolaşan ünlü futbolcu, ev eşyası alışverişi yaptı. Daha sonra kahve keyfi yapan çift, sinema katına geçerek 'John Wick 2' filmini seyretti.
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  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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