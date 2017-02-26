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Ruslar’ın dişi Tarkan’ı

Ruslar’ın dişi Tarkan’ı
Sevilen popçu Kendi, Ruslar'ın da gönlünü fethetti. Rusya Radio Airplay Chart listelerinde en üst sıralarda yer alan güzel şarkıcı, ülkede Tarkan'dan sonra radyolarda şarkısı en sık çalınan Türk oldu. "Türkiye'nin dişi Tarkan'ı" olarak anons edilen Kendi, yazın Ruslar'ın akın ettiği Antalya'da 50 konser vermek üzere anlaştı.
  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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